വിവാഹത്തിനു വിസമ്മതിച്ചു: പെൺകുട്ടിയേയും അമ്മയേയും കുത്തിക്കൊന്നു

ആഗ്ര∙ വിവാഹത്തിനു വിസമ്മതിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ 19കാരിയെയും അമ്മയെയും കുത്തിക്കൊന്നു. ബന്ധുവായ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽക്കാരനായ ഗോവിന്ദ് ആണ് പ്രതിയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുമായി ഇയാൾ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുടേയും പ്രതിയുടേയും കുടുംബം ഇവരുടെ വിവാഹത്തെ എതിർത്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി.

ഒരാഴ്ച മുൻപ് മറ്റൊരാളുമായി പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ടെന്നും പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചുവെന്നും ആഗ്ര പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ സതിഷ് ഗണേഷ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Teen killed by man who wanted to marry her in Uttar Pradesh