മുംബൈ∙ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിക്കുസമീപം എസ്‌യുവിയിൽനിന്ന് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ കേസന്വേഷണം എൻഐഎയ്ക്കു വിട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരും കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ പുതിയൊരു പോർമുഖം തുറന്നു. സംശയകരമായ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തെറ്റായ നടപടി എന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് നീക്കത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എൻഐഎ കേസന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും കാറുടമ മൻസൂഖ് ഹിരണിന്റെ (48) മരണം മുംബൈ പൊലീസിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (എടിഎസ്) അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ദേശ്മുഖ് വ്യക്തമാക്കി. ‘എടിഎസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും കേന്ദ്രം അന്വേഷണം എൻഐഎയ്ക്കു കൈമാറി. അതിനർഥം എന്തോ സംശയകരമായി ഉണ്ടെന്നാണ്. അതു പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നിർത്തില്ല’ – ഉദ്ധവ് വ്യക്തമാക്കി.

അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളിലാണ് തങ്ങളെന്ന് എൻഐഎ വിശദീകരിച്ചു. എൻഐഎയ്ക്ക് അന്വേഷണ ചുമതലയേറ്റെടുക്കുന്നതിനുമുൻപ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് മാത്രം മതി.

മുംബൈ പൊലീസ് ആണ് സ്ഫോടകവസ്തു കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഹിരണിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഈ കേസ് താനെ പൊലീസിന്റെ കീഴിലുള്ള മുംബ്ര പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതോടെ സ്ഫോടകവസ്തു കണ്ടെടുത്ത കേസ് എടിഎസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹിരണിന്റെ മരണത്തിൽ പൊലീസ് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിക്കുന്ന കത്ത് പുറത്തുവന്നതോടെ ഈ കേസും എടിഎസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്ത കേസ് എൻഐഎയ്ക്കു കൈമാറി ഉത്തരവ് വന്നത്.

English Summary: Centre hands over SUV case to NIA, sparks fresh row with Maharashtra Govt