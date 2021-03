കാസർകോടുകാരെ വിലക്കിയ നടപടി: കർണാടക സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ താക്കീത്

ബെംഗളൂരു∙ കേരളത്തിൽനിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റാത്തതിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി, ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ താക്കീത് ചെയ്തു. ഉത്തരവ് പുതുക്കുമെന്ന് മാർച്ച് 5ന് നടന്ന അവസാന ഹിയറിങ്ങിലും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്നു കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴും മാറ്റം വന്നില്ല. ഫെബ്രുവരി 18ലെ ഉത്തരവിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ കടുത്ത നടപടി.

ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറുടെ പേരിൽ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ കേരളത്തിലെ കാസർകോടുനിന്നുള്ളവർ നാലു ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽക്കൂടി മാത്രമേ കർണാടകയിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആർടി – പിസിആർ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവർ കൈയിൽ കരുതേണ്ടിയിരുന്നു.

ഈ ഉപാധികളോടു വിയോജിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭയ് ഒക്കയുടെയും ജസ്റ്റിസ് എസ്. വിശ്വജിത് ഷെട്ടിയുടെയും ബെഞ്ച് ഇന്ന് താക്കീത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ‘ആകെ 25 ചെക്പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതാണ് 4 ആക്കി നിങ്ങൾ ചുരുക്കുന്നത്. ഏതു നിയമത്തിനു കീഴിലാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്’ – ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

കാസർകോടുനിന്നുള്ളവർക്കു മാത്രമാണ് വിലക്കെന്നും മറ്റു ജില്ലകളിൽനിന്നു വരുന്നവർക്ക് ഈ നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരനായ ബി. സബ്ബയ്യ റായിക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. ഹർജി ഇനി 18ന് പരിഗണിക്കും.

