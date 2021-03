പൊന്നാനി∙ സിപിഎമ്മിന്റെ സിറ്റിങ് മണ്ഡലമായ പൊന്നാനിയില്‍ ടി.എം. സിദ്ദിഖിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റികളും. പി. നന്ദകുമാറിനെയാണ് ഇവിടെ സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചത്.

പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ ഊര്‍ജിത ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വൈകിട്ട് ചേരുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുക്കും. എന്നാല്‍ പ്രതിഷേധം തന്റെ അറിവോടെയല്ലെന്ന് ടി.എം സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധം പാടില്ലെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നതായും സിദ്ദിഖ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Protest in CPM for TM Siddique candidatureship in Ponnani