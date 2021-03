ഷൂട്ടിങ് തിരക്ക്, സ്ഥാനാർഥിയാകാനില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി; മത്സരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നടനും എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയോട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. സിനിമാ ചിത്രീകരണ തിരക്കുള്ളതിനാൽ കഴിയില്ലെന്നു സുരേഷ് ഗോപി നേതൃത്വത്തിനു മറുപടി നൽകി.



തിരുവനന്തപുരം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, തൃശൂർ മണ്ഡലങ്ങളാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖരുടെ മത്സര കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാത്തതിനാൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും നീളുകയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ മത്സര കാര്യത്തിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല.

