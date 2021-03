കോഴിക്കോട് ∙ കെ.എം.ഷാജി എംഎൽഎക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിൽ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പത്ത് ദിവസം കൂടി സമയം വേണമെന്ന് വിജിലൻസ്. മൂന്ന് മാസത്തിനുളളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജിലൻസ് സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചത്. കൂടുതൽ തെളിവുകളും ചില പ്രധാന മൊഴികളും ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Vigilance asks 10 more days time in case against K.M. Shaji MLA