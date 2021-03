യുപി കൂട്ടബലാത്സംഗം: പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് ട്രക്കിടിച്ച് മരിച്ചു

കാൻപുർ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുറിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ പതിമൂന്നുകാരിയുടെ പിതാവ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന പുരോഗമിക്കവെ ചായ കുടിക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങിയതാണെന്നും ഒരു ട്രക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ ഇടിച്ചിടുകയായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ മൊഴി നൽകി.

ഡ്രൈവർ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നു കടന്നു. വാഹനാപകടത്തിനു ഇടയാക്കിയ ഡ്രൈവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയെന്നും ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടുമെന്നും കാൻപുർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഗോലു യാദവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കനൗജിലെ സബ് ഇൻസ്പെകടറുടെ മകനാണ് ഗോലു യാദവ്.

ഗോലു യാദവ് പ്രതിസ്ഥാനത്തു വന്നതോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് പൊലീസ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഗോലു യാദവിനെ കേസിൽ പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം നിരന്തരം ഗോലു യാദവിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നും പൊലീസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഗോലു യാദവിനും കൂട്ടാളികൾക്കുമെതിരെ പരാതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ മാനസികമായി ഏറെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതായും നിരവധി ഭീഷണികൾ നേരിട്ടിരുന്നതായും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും ബന്ധുക്കളും നേരത്തെതന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെകടറാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്നു ഗോലു യാദവിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന ആരോപണവുമായി പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി.



പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും കേസെടുത്തിരുന്നുവെന്നും, പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ ദുരൂഹമരണം അന്വേഷിക്കുമെന്നും കാൻപുർ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. അപകട മരണത്തിനു കേസെടുത്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Day After Filing Gang-Rape Case, UP Girl's Father Dies In Road Accident