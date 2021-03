എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ ഏപ്രിലിലേക്കു മാറ്റരുതെന്ന് കെപിഎസ്ടിഎ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ മാറ്റരുതെന്നും ഏപ്രിലിലേക്കു മാറ്റുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയായ കെപിഎസ്ടിഎ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പരീക്ഷാ ജോലിയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ഉൾപ്പെടെ രോഗ സാധ്യതയുണ്ട്. ബാലറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പരീക്ഷ നടത്താനാകില്ല. റമസാൻ വ്രതവും കടുത്ത ചൂടും കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയെഴുതാൻ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും കെപിഎസ്ടിഎ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പത്തോളം അധ്യാപക സംഘടനകൾ പരീക്ഷ മാറ്റരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപക സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്താതെയാണ് പരീക്ഷ മാറ്റാൻ സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങിയതെന്നും ഇത് ക്യുഐപി യോഗ തീരുമാനത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നും കെപിഎസ്ടിഎ ആരോപിച്ചു.

English Summary: KPSTA demands not to conduct sslc plus two exams in April