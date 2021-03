പ്രചാരണത്തിലേക്കു കടന്ന് എൽഡിഎഫ്; കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക വ്യാഴാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലേക്കു കടന്ന് എൽഡിഎഫ്. 85 സ്ഥാനാർഥികളിൽ 83 പേരുടെ പേര് സിപിഎം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളെ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. സിപിഐ 25 സീറ്റുകളിൽ 21 എണ്ണത്തിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറവൂർ, നാട്ടിക, ചടയമംഗലം, ഹരിപ്പാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. ചടയമംഗലത്ത് ചിഞ്ചുറാണിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത.



പൊന്നാനിയിൽ പി.നന്ദകുമാറിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തള്ളി. പി.നന്ദകുമാറിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പൊന്നാനിയിലെ പ്രതിഷേധം കെട്ടടങ്ങി. എന്നാൽ, കേരള കോൺഗ്രസിനു നൽകിയ കുറ്റ്യാടി സീറ്റ് പാർട്ടി തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് ജനപിന്തുണ കൂടുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്കു തലവേദനയായി. പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി സീറ്റുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം കുന്നുമ്മൽ ഏരിയ കമ്മറ്റിക്കു കീഴിലെ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ ‌നൂറുകണക്കിനുപേർ പങ്കെടുത്തു.

കോൺഗ്രസിന്‍റെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക അന്തിമമാക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും സ്ഥാനാർഥിത്വവും ചര്‍ച്ചയായി. നേമം പോലുള്ള സീറ്റുകളിൽ അവരെപോലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മത്സരിച്ചാൽ ഗുണകരമാകുമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നേമത്ത് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയാറാണെന്നാണ് കെ.മുരളീധരൻ എംപി അറിയിച്ചത്.

ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക 2 ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് പാർട്ടി തയാറെടുക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരേഷ് ഗോപി മത്സരിച്ചാൽ ജില്ലയിലാകെ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. നേമത്ത് കുമ്മനം സ്ഥാനാർഥിയാകും. വി.മുരളീധരൻ മത്സരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല. ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ കോന്നിയിലോ കഴക്കൂട്ടത്തോ മത്സരിച്ചേക്കും.

എൽഡിഎഫിന്‍റെ ഭാഗമായ എൽജെഡി സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എം.വി.ശ്രോയാംസ് കുമാർ കൽപ്പറ്റയിൽ മത്സരിക്കും. കൂത്തുപറമ്പിൽ കെ.പി.മോഹനനും വടകരയില്‍ മനയത്ത് ചന്ദ്രനും സ്ഥാനാർഥിയാകും. ആർഎസ്പി 4 സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചവറയില്‍ ഷിബു ബേബി ജോണ്‍, ഇരവിപുരത്ത് ബാബു ദിവാകരന്‍, കുന്നത്തൂര്‍ ഉല്ലാസ് കോവൂര്‍, ആറ്റിങ്ങൽ അഡ്വ.എ.ശ്രീധരന്‍ എന്നിവര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളാവും.

