തിരുവനന്തപുരം ∙ നേമത്ത് പ്രമുഖനെ രംഗത്തിറക്കാന്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സമ്മര്‍ദ്ദം. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ അഭിപ്രായം തേടി. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി ഇല്ലെങ്കില്‍ കെ.മുരളീധരന്റെ പേരും പരിഗണനയിലുണ്ട്. മുരളീധരന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം.

English Summary: Oommen Chandy or K. Muralidharan to contest from Nemom constituency - report