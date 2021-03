മെമു സർവീസ് 15ന്; ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോപ്പില്ല, പ്രതിഷേധം

കൊച്ചി ∙ മെമു സർവീസുകൾ 15ന് പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകില്ല. കൊല്ലം– ആലപ്പുഴ– കൊല്ലം മെമു മൺറോതുരുത്ത്, കരുവാറ്റ, തകഴി, പുന്നപ്ര സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്തില്ല. ആലപ്പുഴ–എറണാകുളം–ആലപ്പുഴ മെമു തുമ്പോളി, കലവൂർ, തിരുവിഴ, വയലാർ, എഴുപുന്ന, അരൂർ ഹാൾട്ടുകളിലും എറണാകുളം–ഷൊർണൂർ–എറണാകുളം മെമു ചൊവ്വര, കൊരട്ടി അങ്ങാടി, ഡിവൈൻ നഗർ, നെല്ലായി, മുള്ളൂർക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലും നിർത്തില്ല.

ഷൊർണൂർ–കണ്ണൂർ–ഷൊർണൂർ മെമുവിന് വെള്ളയിൽ, ചേമഞ്ചേരി, വെള്ളരക്കാട്, ഇരിങ്ങൽ, നാദാപുരം റോഡ്, മുക്കാലി, ധർമടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകില്ല. മെമുവിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് നിരക്കായിരിക്കും ഈടാക്കുക. സ്റ്റേഷൻ കൗണ്ടറുകളിൽനിന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. എറണാകുളം– ഷൊർണൂർ ഒഴികെയുള്ള മെമു സർവീസുകൾ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടാകില്ല.



ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ 8 കോച്ചുകളുള്ള മെമുവായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ 12 കോച്ചുകളുള്ള മെമുവായിരിക്കും സർവീസിന്. കോട്ടയം വഴിയും തിരുവനന്തപുരം–കൊല്ലം റൂട്ടിലും മെമു സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നവർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അടിയന്തരമായി സർവീസില്ലാത്ത റൂട്ടുകളിൽ മെമുവോ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളോ ഒാടിക്കാൻ റെയിൽവേ തയാറാകണമെന്നു കേരള റെയിൽവേ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫ്രണ്ട്സ് ഒാൺ വീൽസ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും അൺ റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കാൻ റെയിൽവേ തയാറാകണമെന്നും സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റിമോട്ട് ചാർട്ടിങ് സംവിധാനം വഴി പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം ട്രെയിനുകൾ എത്തുന്നതിന് അര മണിക്കൂർ മുൻപു വരെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണെന്നു റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. കൗണ്ടറുകൾ വഴിയും ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ്, മൊബൈൽ‌ ആപ് എന്നിവ വഴിയും ബുക്കിങ് നടത്താം.



മെമു സർവീസുകളും സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും



∙06014 കൊല്ലം – ആലപ്പുഴ, പുലർച്ചെ 3.30– 5.45 ( മാർച്ച് 15 മുതൽ)

∙06013 ആലപ്പുഴ– കൊല്ലം, വൈകിട്ട് 5.20– 7.25 (17 )

∙06016 ആലപ്പുഴ– എറണാകുളം, രാവിലെ 7.25– 9.00 (15)

∙06015 എറണാകുളം – ആലപ്പുഴ, ഉച്ചയ്ക്ക് 3.40– 5.15 (17)

∙06018 എറണാകുളം – ഷൊർണൂർ, വൈകിട്ട് 5.35– 8.50 (15)

∙06017 ഷൊർണൂർ – എറണാകുളം, പുലർച്ചെ 3.30– 6.50 (17)

∙06023 ഷൊർണൂർ – കണ്ണൂർ, പുലർച്ചെ 4.30– 9.10 (16)

∙06024 കണ്ണൂർ– ഷൊർണൂർ, വൈകിട്ട് 5.20– 10.55 (16)

English Summary: Railways resumes unreserved train service system, But no stop in halt stations