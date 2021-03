അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ തിരാത് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി; ഗ്രൂപ്പ് കളി പൊളിച്ച് നേതൃത്വം

ഡെറാഡൂണ്‍ ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ബിജെപിയിലെ പടലപ്പിണക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് രാജിവച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരാത് സിങ് റാവത്തിനെ നിയോഗിച്ചു. വൈകിട്ട് നാലിന് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്‍ക്കും. പുരി മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയാണ് 56 കാരനായ തിരാത് സിങ്. 2013-15ല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി മേധാവിയായിരുന്ന തിരാത് എംഎല്‍എയായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.



മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേഷ് പൊക്രിയാല്‍ നിഷാങ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധന്‍ സിങ് റാവത്ത് എന്നിവരെ മറികടന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് തിരാത് സിങ്ങിനെ കേന്ദ്രനേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് തിരാതിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബിജെപിയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഭാഗമല്ല എന്നതാണ് തിരാതിനു നറുക്കു വീഴാന്‍ കാരണമെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. താന്‍ ആര്‍എസ്എസ് പ്രചാരകനായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു നിയോഗിച്ചതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും അമിത് ഷായോടും ജെ.പി.നഡ്ഡയോടും നന്ദിയുണ്ടെന്നും തിരാത് പറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന സാധാരണക്കാരനായ താന്‍ ഒരിക്കലും ഇതു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ബിജെപിയിലെ പഴയ നേതാക്കളും കോണ്‍ഗ്രസിൽനിന്നെത്തിയ പുതിയ നേതാക്കളും തമ്മില്‍ അധികാരത്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന വടംവലിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പാര്‍ട്ടിയിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കു പ്രധാന കാരണം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുഗ്രൂപ്പുകളിലും പെടാത്ത തിരാതിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാന്‍ കേന്ദ്രനേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്. ആര്‍എസ്എസിലൂടെ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനത്തിലെത്തിയ തിരാത് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിമറിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന നേതാവല്ല.

ഭിന്നിച്ചു നില്‍ക്കുന്നവരെ യോജിപ്പിച്ച്, അടുത്ത വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയെന്നതാണ് തിരാത് നേരിടാനിരിക്കുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അതൃപ്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിക്കു കാരണമായത്. അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാന്‍ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാജി.

ത്രിവേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാനിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ബിജെപിയെ കാത്തിരിക്കുന്നതു പരാജയമാണെന്നും സംസ്ഥാന നേതാക്കളില്‍ ഒരു വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരാതി ശക്തമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പാര്‍ട്ടി ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രമണ്‍ സിങ്, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദുഷ്യന്ത് കുമാര്‍ ഗൗതം എന്നിവരെ നിരീക്ഷകരായി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ സുപ്രധാന നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ഇവര്‍ ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡയ്ക്കു റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. 2022ല്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, അപകടം മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണ് ബിജെപി നേതൃമാറ്റത്തിനു തയാറായത്. സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്കും നീക്കമുണ്ട്. 2017ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 70ല്‍ 57 സീറ്റും നേടിയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ബിജെപി കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചത്.

English Summary: Tirath Singh Rawat To Be New Uttarakhand Chief Minister