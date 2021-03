പത്തനംതിട്ട ∙ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ പണം ലഭിച്ച സ്ത്രീയിൽനിന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. റാന്നി പഴവങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള വിഇഒ എ.സതീഷ്കുമാറാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 5000 രൂപയാണ് വിഇഒ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് പരാതി. ഗുണഭോക്താവ് പണം കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെ വിജിലൻസ് സംഘം സതീഷ്കുമാറിനെ പിടികൂടി.

English Summary: Village Extention Officer arrested for asking bribe in Ranni