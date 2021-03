2019ൽ ആഗോളതലത്തിൽ പാഴായത് 17% ഭക്ഷണം; 69 കോടി പേർ പട്ടിണിയിൽ

കൊച്ചി∙ മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ അടുക്കളകൾ മാലിന്യ ലോകത്തിനു നൽകുന്ന സംഭാവന ചെറുതല്ല! നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വീടുകളിൽനിന്ന് ഒരാൾക്ക് 50 കിലോഗ്രാം എന്ന കണക്കിനു പ്രതിവർഷം ഭക്ഷണം പാഴാകുന്നുണ്ടെന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോഗ്രാം പുറത്തിറക്കിയ ‘ഫുഡ് വേസ്റ്റ് സൂചിക’ പറയുന്നു.



പാചകം ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഈ കണക്കിൽപ്പെടും. 2019ൽ ആഗോളതലത്തിൽ പാഴായത് 17% ഭക്ഷണം. വീടുകൾ, ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ, റസ്റ്ററന്റ് ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസേവനങ്ങൾ എന്നീ മാർഗങ്ങളിൽ പാഴായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കണക്കാണിത്. ആഗോള തലത്തിലാകട്ടെ, ആളോഹരി 121 കിലോഗ്രാം പാഴായി.

ലഭ്യമായ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളിൽ 17% പാഴായതു പ്രകൃതിയിലും കാലാവസ്ഥയിലും മലിനീകരണ തോതിലുമുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വലുതാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിന്റെ വലിയ അളവ് മനുഷ്യനു ഭക്ഷണമാകാതെ പോയി. അതേസമയം, വീടുകളിൽനിന്നു പാഴാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ അയൽ രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ പിന്നിലാണ് എന്നത് ആശ്വാസകരമായ വസ്തുതയാണ്.

റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന്:

∙ ആഗോള തലത്തിൽ പാഴായത് 93.1 കോടി ടൺ ഭക്ഷണം.

(വീടുകളിൽ–61%, റസ്റ്ററന്റ്, കന്റീൻ ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യസേവന മേഖലകളിൽ–26%

സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, വഴിവാണിഭം ഉൾപ്പെടെ ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലകളിൽ–13%)

∙ 2019 ൽ 69 കോടി ജനങ്ങൾ പട്ടിണി അനുഭവിച്ചുവെന്ന് യുഎൻ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്ക്. 300 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമായില്ല. കോവിഡാനന്തരം ഈ തോത് ഉയരുമെന്നതിനാൽ വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നതു കുറച്ചേ പറ്റൂ എന്നു ശുപാർശ.

∙ ഭക്ഷണം പാഴായി എന്നാൽ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ പണവും സമയവും പാഴായി എന്നർഥം. 2030 എത്തുമ്പോൾ പാഴാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ തോത് പകുതിയാക്കുകയെന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു ത്വരിത നടപടികൾ ആവശ്യം.

∙ മുൻപ് വീടുകളിൽ നിന്നു ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നതിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു മുന്നിൽ. ഇപ്പോൾ ഹൈ ഇൻകം, അപ്പർ മിഡിൽ ഇൻകം, ലോവർ മിഡിൽ ഇൻകം രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഏറെക്കുറെ സമാനമാണെന്നു കണ്ടെത്തൽ. ലോക വ്യാപകമായി നടപടി അനിവാര്യമെന്നു ശുപാർശ.

English Summary: 17% of all food available at consumer levels was wasted in 2019, reveals Food Waste Index