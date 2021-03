നേമത്തേക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി?; തീരുമാനം സോണിയയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടപ്പിൽ നേമം മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മത്സരിക്കാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനം. കെ.മുരളീധരൻ എംപി മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കെ.സി.ജോസഫും കെ.ബാബുവും മത്സരിക്കില്ലെന്നാണു സൂചന.

എന്നാൽ, 50 വർഷമായി മത്സരിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളിയിലാണെന്നും നേമത്ത് മത്സരിക്കുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞെന്നുമാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു ചോദിച്ചത്. പുതിയ വാർത്ത എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കുമോയെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.

അതേസമയം, ബിജെപിയെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ തന്ത്രങ്ങളാവും നേമത്തുണ്ടാവുകയെന്നും നേമം മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയെക്കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുടെ ഏക സിറ്റിങ് സീറ്റായ നേമത്ത് കരുത്തനായ നേതാവ് തന്നെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം. നേമം കൂടാതെ, കഴക്കൂട്ടം, വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിജെപി ശക്തി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കെ. മുരളീധരന്റെ പേരും നേമത്തേക്കു സജീവമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞതവണ ഒ. രാജഗോപാൽ വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സിപിഎമ്മേ ഉള്ളൂവെന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെപ്പോലെ ശക്തനായ ആളുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ചേരും. അതിനുശേഷമാകും പ്രഖ്യാപനം.



English Summary: Oommen Chandy likely to contest from Nemom Constituency