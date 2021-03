ബെയ്ജിങ്∙ വൈറ്റ്‌ഹൗസിൽനിന്ന് പടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ‘കച്ചവടം’ പൂട്ടിയിട്ടില്ല. ട്രംപിന്റെ മുഖ്യശത്രുവായിരുന്ന ചൈനയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു കാര്യം കാണുന്നതെന്നു മാത്രം. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? ‍ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതിമകൾ വിറ്റാണ് ചൈനീസ് ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ താവോബവോ ലാഭം കൊയ്യുന്നത്. ബുദ്ധനെപ്പോലെ ധ്യാനനിമഗ്നനായി ട്രംപ് ഇരിക്കുന്ന പ്രതിമകളാണ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നത്.

രണ്ടു വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള പ്രതിമകൾ ലഭ്യമാണ്. 4.6 മീറ്റർ വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ളതിന് 3999 യുവാനും (44,707 രൂപ) 1.6 മീറ്റർ വലുപ്പമുള്ളതിന് 999 യുവാനും (11,168 രൂപ) ആണ് വില. ‘മെയ്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എഗെയ്‌ൻ’ എന്ന ട്രംപിന്റെ വാചകമാണ് പ്രതിമ നിർമിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമെന്ന് കമ്പനിയുടമ പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളിൽ ഈ ആശയം സംയോജിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

ചെറിയ കൗതുകത്തിനാണ് പ്രതിമകൾ നിർമിച്ചത്. ഇതുവരെ 100 ലധികം പ്രതിമകൾ നിർമിച്ചെന്നും ഒരു ഡസനോളം വിറ്റുപോയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ട്രംപിനെ ഒരു യുഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കാം. അങ്ങേയറ്റത്തെ അഹംഭാവം നിറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ യുഗം കടന്നുപോയി. ഒരാളിൽ ട്രംപിന്റെ അംശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് സന്ദേശം നൽകാനാണ് ബുദ്ധനുമായി അദ്ദേഹത്തെ സംയോജിപ്പിച്ചതെന്നും കമ്പനിയുടമ പറഞ്ഞു.

English Summary: Donald Trump's 'Buddha Statues', Selling for Over Rs 44,000, are a Hit on Chinese E-commerce Websites