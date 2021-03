‘സംസ്ഥാന തിര. കമ്മിഷനിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം പരിഹാസ്യം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനാധിപത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാ‌ടില്ലെന്ന നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുകളുടെ അധിക ചുമതല അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനു നൽകുന്നതു പരിഹാസ്യമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജസ്റ്റിസ് ആർ.എഫ്.നരിമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിന്റേതാണു സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കണം. സർക്കാരിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്കു നിയമിക്കാൻ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും കഴിയില്ലെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനു ഗോവയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ ചുമതല നൽകിയെന്നത് അസ്വസ്ഥജനകമായ സംഭവമാണ്. ഗോവയിൽ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രമിച്ചതായും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



English Summary: EC must be independent, govt official taking charge is mockery of democracy: Supreme Court