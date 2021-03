ഈ വർഷം ഭൂമിക്കടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹം മാർച്ച് 21ന്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഈ വർഷം ഭൂമിക്കടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹം 2001 എഫ്ഒ32, മാർച്ച് 21ന് കടന്നുപോകുമെന്ന് നാസ. ഭൂമിയുമായി 1.25 മില്യൺ മൈല്‍ (രണ്ട് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ) അടുത്താകും ഛിന്നഗ്രഹം കടന്നുപോകുക. അത് ചന്ദ്രനിൽനിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ ദൂരത്തിന്റെ ഏകദേശം 5.25 ഇരട്ടിയാണ്. ഭൂരിഭാഗം ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിക്കടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ, 2001 എഫ്ഒ32 മണിക്കൂറിൽ 77,000 മൈൽ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുമെന്നും നാസ വ്യക്തമാക്കി.



2001 എഫ്ഒ32 എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം 3,000 അടി വ്യാസമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് 20 വർഷം മുൻപ് കണ്ടെത്തിയതാണ്. സൂര്യനുചുറ്റുമുള്ള 2001 എഫ്ഒ32ന്റെ പരിക്രമണ പാത കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും എന്നാൽ, ഛിന്നഗ്രഹം 1.25 മില്യൺ മൈലിനേക്കാൾ ഭൂമിയോട് അടുക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും സെന്റർ ഫോർ നിയർ എർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡയറക്ടർ പോൾ ചോഡാസ് പറഞ്ഞു.

2001 എഫ്ഒ32നെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഭൂമിക്കു സമീപമുള്ള ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ 95 ശതമാനത്തിലധികവും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയൊന്നും അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭൂമിക്കടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും നാസ പറഞ്ഞു.

English Summary: Large Asteroid To Pass By Earth On March 21, Says NASA