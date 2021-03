പനജി ∙ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വീണുപോയ യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷിച്ച് റെയിൽ‌വേ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഫോഴ്‌സ് (ആർ‌പി‌എഫ്). ഗോവയിലെ വാസ്കോ ഡാ ഗാമ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അജ്ഞാത യാത്രക്കാരനു ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വിടവിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണത്.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് വാസ്‌കോ-പട്‌ന എക്‌സ്പ്രസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ഈ സമയത്തു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കെ.എം.പാട്ടീലിന്റെ സമയോചിതമായ നടപടിയാണു യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിച്ചത്. യാത്രക്കാരൻ വീണതും പാട്ടീൽ ഓടിയെത്തി കൈപിടിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കു വലിച്ചുയർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ റെയിൽ‌വേ പുറത്തുവിട്ടതു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.



വിഡിയോ ഏകദേശം 15,000 പേർ കണ്ടു. നിരവധി കമന്റുകളും ഷെയറുകളുമാണു കിട്ടുന്നത്. ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മനഃസാന്നിധ്യത്തെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ച നടപടിയെയും പ്രശംസിച്ചാണ് ആളുകൾ കമന്റിടുന്നത്. ‘ധൈര്യമുള്ള ആർ‌പി‌എഫ് ഓഫിസർ’, ‘ഒരു ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനു നന്ദി’ എന്നിങ്ങനെയാണു കമന്റുകൾ. ഫെബ്രുവരിയിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൻ‌വേലിൽ ഇതുപോലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനെയും ആർ‌പി‌എഫ് രക്ഷിച്ചിരുന്നു.



English Summary: On Camera, RPF Cop Saves Passenger Who Slipped Trying To Board Moving Train