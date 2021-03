ഡെലിവറി ബോയ് മൂക്കിൽ ഇടിച്ചെന്ന് യുവതി; സ്വയം ഇടിച്ചതെന്ന് മറുപടി–വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ പോർട്ടലിന്റെ ഡെലിവറി ബോയ് മൂക്ക് ഇടിച്ചു തകർത്തെന്ന പരാതിയിൽ യുവതിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകി യുവാവ്. മോതിരമിട്ട കൈ കൊണ്ട് യുവതി സ്വയം മൂക്കിലിടിക്കുകയായിരുവെന്നാണ് പിടിയിലായ കാമരാജ് നൽകിയ മൊഴി. മേക്ക് അപ് ആർട്ടിസ്റ്റും മോഡലുമായ ഹിതേഷ ചന്ദ്രാനിയാണ് മർദിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



കാമരാജിനെ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ സൊമാറ്റോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. യുവതി ചെരുപ്പൂരി തന്നെ തല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായാണു തടഞ്ഞത്. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങിയതാണു ഭക്ഷണം വൈകാൻ കാരണമെന്നും മാപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിലും യുവതി ക്ഷുഭിതയായി തനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞെന്നും കാമരാജ് പറയുന്നു. ഹിതേഷയുടെ പരാതിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി പൊലീസാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

English Summary: 'She hit her nose with her own ring': Zomato exec counters Bengaluru woman's charge