ആർച്ച്ബിഷപ് ഡോ. ലിയോപോൾഡോ ജിറേല്ലി ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി

കൊച്ചി∙ ആർച്ച്ബിഷപ് ഡോ. ലിയോപോൾഡോ ജിറേല്ലിയെ ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പാ നിയമിച്ചു. ഇന്ത്യ അഭ്യർഥിച്ചാൽ, അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനിടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പായുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ഇതോടെ വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇസ്രയേൽ, സൈപ്രസ് എന്നിവടങ്ങളിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയായും ജറുസലം, പാലസ്തീൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധിയായും സേവനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ആർച്ച്ബിഷപ് ഡോ.ലിയോപോൾഡ് ജിറേല്ലി (67).

ആർച്ച്ബിഷപ് ജിയാംബാത്തിസ്ത ദിക്വാത്രോ 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ ബ്രസീലിൽ സ്ഥാനപതിയായി പോയതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വത്തിക്കാനു സ്ഥാനപതി ഇല്ലായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പായുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തെച്ചൊല്ലി ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും കോവിഡ്, സ്ഥാനപതി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് അവയൊന്നും യാഥാർഥ്യമാകാൻ ഇടയില്ലെന്നു നയതന്ത്രവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സന്ദർശിച്ച കർദിനാൾമാരുടെ സംഘം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെ ഇന്ത്യയിലേക്കു ക്ഷണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതായി മാർപാപ്പ അതിനു മുൻപു പലവട്ടം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2017ൽ പേപ്പൽ സന്ദർശനം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നു തോന്നിച്ചെങ്കിലും മ്യാൻമറും ബംഗ്ലദേശും സന്ദർശിച്ചശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ക്ഷണിക്കാത്തതാണു മാർപാപ്പയുടെ സന്ദർശനം യാഥാർഥ്യമാകാൻ വൈകുന്നതെന്ന് ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു. കർദിനാൾമാരായ ഡോ. ഓസ്‌വാൾഡ് ഗ്രേഷ്യസ്, മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി, മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമീസ് കാതോലിക്കാബാവാ എന്നിവരുടെ അഭ്യർഥന പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്രം പാപ്പായെ ക്ഷണിച്ചാൽത്തന്നെ ഡൽഹിയിൽ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നു വത്തിക്കാനിൽനിന്നു സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പുതിയ സ്ഥാനപതി എത്തുന്നതോടെ മാർപാപ്പായുടെ സന്ദർശനത്തിനു കളമൊരുങ്ങുമെന്നാണു വിശ്വാസികളുടെ പ്രതീക്ഷ. ആർച്ച്ബിഷപ് ജിറേല്ലി 1987 മുതൽ വത്തിക്കാൻ നയതന്ത്ര സർവീസിലുണ്ട്. വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ലൊംബാർദി മേഖലയിൽനിന്നുള്ള അദ്ദേഹം ബർഗമോ രൂപതക്കാരനാണ്. 2006ൽ ബിഷപ്പായി. സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, ബ്രൂണെയ്, ഇന്തൊനീഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാനപതിയാകുന്നതിനു മുൻപ് യുഎസ്എ, ന്യൂസീലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, കാമറൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വത്തിക്കാൻ ഓഫിസുകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു.

