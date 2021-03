രാജ്യത്ത് 24,882 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകള്‍; 71.69% മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ദിവസേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോവിഡ് കേസുകളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം തുടരുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടാം തരംഗമാണെന്ന ആശങ്കയാണ് കേന്ദ്രം പങ്കിടുന്നത്.

അതേസമയം, അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് 24,882 കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ വർഷം ഇത്രയധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ഇതുവരെ ആകെ 1,13,33,728 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ 140 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,58,446 ആയി. രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 1.09 കോടി കടന്നു. നിലവിൽ 1,97,237 പേരാണ് സജീവ രോഗികൾ. ഇത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ 1.74% ആണ്.

ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളിൽ 85.6 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാണ്. ഇതിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നും കേരളത്തിൽനിന്നുമായി ഇന്ത്യയിലെ ആകെ സജീവ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 71.69% ഉണ്ട്.

മാർച്ച് 12 വരെ 22,58,39,273 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ഇന്നലെ മാത്രം 8,40,635 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച 20 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തതായി കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Maharashtra and Kerala- account for 71.69 per cent of India's total active cases