തവിഞ്ഞാലുകാരെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച കടുവ ഇനി തൃശൂരില്‍-വിഡിയോ

കൽപ്പറ്റ∙ തവിഞ്ഞാലുകാരെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച കടുവ ഇനി തൃശൂരില്‍. തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും മാനന്തവാടി നഗരസഭയുടെയും അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളെ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിലാക്കിയ കടുവയെ വിദഗ്ധചികിത്സയ്ക്കായാണു തൃശൂര്‍ മൃഗശാലയിലെത്തിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.30നാണ് മുതിരേരിക്കടുത്ത് വെള്ളരിപ്പാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ ഏകദേശം 11 വയസ്സുള്ള ആൺ കടുവ കുടുങ്ങിയത്. ഒഴക്കോടി, മുതിരേരി, മക്കിക്കൊല്ലി, വെള്ളരിപ്പാലം പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ ഈ കടുവ കൊന്നു. മക്കിക്കൊല്ലി വെള്ളരിപ്പാലത്തെ ഫ്രാൻസിസ് മണിക്കാട്ടിന്റെ തൊഴുത്തിൽനിന്ന് ഒരു വയസ്സുള്ള പശുക്കിടാവിനെ കടുവ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൊന്നുതിന്നു. തൊഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പശുവിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സമീപത്തുപോലും വനമില്ലാത്ത ഇൗ പ്രദേശങ്ങളാകെ ഇതോടെ ഭീതിയിലായി.

നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവില്‍ കൂട് സ്ഥാപിച്ച് കടുവയെ പിടിച്ച വനപാലകര്‍ കടുവയെ പിന്നീട് തിരുനെല്ലി ഫോറസ്റ്റ് ഐബിക്കു സമീപത്തേക്കു മാറ്റി. കടുവയെ തൃശൂരിലക്കു കൊണ്ടുവരാനുള്ള മുഖ്യവനപാലകന്റെ ഉത്തരവ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണു വയനാട്ടിലെത്തിയത്.

രാത്രി 12 മണിയോടെ തിരുനെല്ലിയില്‍നിന്ന് ഉന്നതവനപാലകരും ഡോക്ടര്‍മാരും അടങ്ങുന്ന സംഘം പുറപ്പെട്ടു. ഇന്നു രാവിലെ തൃശൂരിലെത്തിച്ചു. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്‍ അരുണ്‍ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കടുവയ്ക്കു ചികിത്സ നല്‍കിയത്.

