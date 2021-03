പരാതിക്കാരിയോട് ലൈംഗികബന്ധം ചോദിച്ചു; വനിതാ സെൽ എസിപി അറസ്റ്റിൽ

ജയ്പുർ ∙ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പൊലീസ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ (എസിപി) പരാതിക്കാരിയോടു ലൈംഗികബന്ധം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റിൽ. സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടി എടുക്കാതിരുന്ന എസിപി കൈലാഷ് ബോറ, മുന്നോട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

സ്ത്രീയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നു സംസ്ഥാന അഴിമതി വിരുദ്ധ സ്ക്വാ‍ഡാണ് പ്രതിയെ കുടുക്കിയത്. ആദ്യം പണമാണ് ബോറ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പണം നൽകാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞതോടെയാണു ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിർബന്ധിച്ചതെന്നും ഡിജിപി ബി.എൽ.സോണി പറഞ്ഞു.



