കളമശേരി സ്ഥാനാർഥിയെച്ചൊല്ലി ലീഗിൽ പ്രതിഷേധം; ടി.എ. അഹമ്മദ് കബീറിനെ പിന്തുണച്ച് യോഗം

കൊച്ചി∙ കളമശേരിയിൽ വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ മകൻ വി.ഇ. അബ്ദുൽ ഗഫൂറിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി.എ. അഹമ്മദ് കബീർ എംഎൽഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം. സ്ഥാനാർഥി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ചേരുന്നതെന്ന് എംഎൽഎയ്ക്കൊപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നു. അഹമ്മദ് കബീറിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണം എന്നതാണ് യോഗത്തിലെ ആവശ്യം.

ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥാനാർഥിയുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മുതിർന്ന നേതാക്കളും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.



മങ്കടയിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ തന്റെ ജന്മ‍നാടായ കളമശേരിയിൽ മൽസരിക്കാമെന്നു കാണിച്ച് അഹമ്മദ് കബീർ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിക്കാതെ വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇന്നു രാവിലെ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഈ ആവശ്യം അവഗണിച്ച് നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലയിലെ നേതാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സ്ഥാനാർഥി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് യോഗം ചേരുന്നത്. മണ്ഡലത്തിനു പുറത്തുള്ളവരാണു നിലവിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ഏറെയും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.



ലീഗിൽ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ അതു കെട്ടടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കളമശേരിയിൽ ഇപ്പോഴും ചിലരെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം നേതൃത്വത്തെ ധരിപ്പിച്ചതായും പറയുന്നു. നിലവിൽ യോഗത്തിലേക്ക് അഹമ്മദ് കബീർ എത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധക്കാർ വിമത സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ നീണ്ടേക്കാമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.



