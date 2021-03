പ്രചാരണത്തിനിടെ കമല്‍ ഹാസന്റെ കാറിന് നേരെ ആക്രമണ ശ്രമം

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചുവടുറപ്പിക്കാന്‍ രംഗത്തിറങ്ങിയ നടന്‍ കമല്‍ഹാസന്റെ കാറിനു നേരെ പ്രചാരണത്തിനിടെ ആക്രമണശ്രമം. കാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടതിനിടയിലൂടെ പോകുമ്പോള്‍ വിന്‍ഡോ തകര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമം ഉണ്ടായത്. കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലുണ്ടായ സംഭവം സുരക്ഷാവീഴ്ചയാണെന്ന് കമലിന്റെ മക്കള്‍ നീതി മയ്യം (എംഎന്‍എം) ആരോപിച്ചു. ജില്ലയില്‍ പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തശേഷം ചെന്നൈയ്ക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണു സംഭവം.



എന്നാല്‍ കമലിന്റെ ആരാധകനാണു മദ്യലഹരിയില്‍ വിന്‍ഡോ തുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എംഎന്‍എം പ്രവര്‍ത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ച് അവശനാക്കിയ ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, സംഭവത്തിനു പിന്നില്‍ എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്‍എംഎം ഭാരവാഹികള്‍ പറഞ്ഞു.

ഏപ്രില്‍ ആറിനു നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോയമ്പത്തൂര്‍ സൗത്ത് നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍നിന്നാണ് കമല്‍ ഹാസന്‍ മത്സരിക്കുന്നത്.

English Summary: Kamal Haasan's Car 'Attacked' During Poll Campaign In Tamil Nadu: Party Leader