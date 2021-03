‘ദേശഭക്തി’ ബജറ്റ്, അയോധ്യയിലേക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; നഗരസഭാ പോരാട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് എഎപി

വികസനത്തിന്റെ ‘രാമരാജ്യം’ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ ഈയിടെയാണ് ബജറ്റ് അവതരണം നടന്നത്. ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ബജറ്റ് അവതരണ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ സഭയിലെത്തിയത്. ധനകാര്യമന്ത്രി കൂടിയായ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ അവതരിപ്പിച്ച ‘ദേശഭക്തി’ ബജറ്റ് എഎപിയുടെ പുതിയ ചില രാഷ്ട്രീയ ചുവടുവയ്പുകളുടെ സൂചന കൂടിയായി. രാമരാജ്യത്തിലെ 10 പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസന സങ്കൽപമാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്നാണ് ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം.

ദേശഭക്തിയും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനവും പ്രധാനമാണെന്ന് മനീഷ് സിസോദിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം അടിവരയിട്ടു പറയുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ 500 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ദേശീയപതാക ഉയർത്തുമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലെ വയോജനങ്ങൾക്കു ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സൗജന്യമായി സന്ദർശിക്കാനുള്ള നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അയോധ്യ സന്ദർശനവും ഏർപ്പാടാക്കുകയെന്നും മനീഷ് സിസോദിയ വ്യക്തമാക്കി.



വികസന നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള തുടർച്ച അഭ്യർഥിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഎപി 2020ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി തേടിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം നേടിയ എഎപിയുടെ നയങ്ങളിലും നിലപാടുകളിലും ഇപ്പോൾ പ്രകടമാവുന്ന ‘വ്യതിയാനങ്ങളെ’ സംശയത്തോടെയാണ് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും കാണുന്നത്. നിർദോഷമെന്നു തോന്നുന്ന ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം അപകടം മണക്കുന്നുണ്ട്; പ്രത്യേകിച്ചും ബിജെപി.



ഡൽഹിയിലെ 3 നഗരസഭകളിലേക്ക് 2022ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കും. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി 3 നഗരസഭകളും ഭരിക്കുന്നത് ബിജെപിയാണ്. ഫണ്ട് വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എഎപി സർക്കാരും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള നഗരസഭകളും നിരന്തര ഏറ്റുമുട്ടലിലുമാണ്. ഈയിടെ 5 സീറ്റിലേക്കു നടന്ന നഗരസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4ലും വിജയിച്ചത് എഎപിയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ആകെ 3 സിറ്റിങ് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച എഎപി ബിജെപിയുടെ ഒരു വാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എഎപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റിലാണ് കോൺഗ്രസ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചത്. സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിലാണ് എഎപി വിജയിച്ചതെന്ന് ആശ്വസിച്ച ബിജെപിക്ക് പക്ഷേ സ്വന്തം ശക്തികേന്ദ്രമായ ഷാലിമാർബാഗിൽ നേരിട്ട പരാജയം കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.



2022ൽ ഡൽഹിയിലെ നഗരസഭകൾ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് എഎപി. ബിജെപിയുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുബാങ്കിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതു സാധിക്കൂവെന്ന് എഎപിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ എഎപിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതേ രീതിയിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ നഗരസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഎപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ചൗഹാൻ ബംഗാറിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചത് എഎപി ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള വാർഡാണിത്.



എഎപിയുടെ ‘രാമരാജ്യ’ സങ്കൽപ്പം രാഷ്ട്രീയ അർഥതലങ്ങളുള്ളതാണെന്ന് ബിജെപി സംശയിക്കുന്നതും ഇക്കാരണത്താലാണ്. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് ഒരു രൂപ പോലും സംഭാവന നൽകാത്ത എഎപി നേതാക്കളാണ് രാമക്ഷേത്ര സന്ദർശനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്. ഈയിടെ ചാന്ദ്നി ചൗക്കിൽ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു നീക്കിയതും എഎപിയും ബിജെപിയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ തർക്കത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചത് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള നോർത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് ആരോപിച്ച് എഎപി രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ ഡൽഹി സർക്കാരാണ് ക്ഷേത്രം പൊളിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിച്ചത്. ഒടുവിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രത്തിന് അനുമതി നൽകിയാണ് ബിജെപി വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരിയത്.



കഴിഞ്ഞ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ 6 കോടി രൂപ മുടക്കി അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ എഎപി സർക്കാർ നടത്തിയ ലക്ഷ്മി പൂജയും കൗതുകമുണർത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഎപി നേതാക്കൾ കുടുംബസമേതമാണ് പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തത്. കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് മംഗോൾപുരിയിൽ റിങ്കു ശർമ എന്ന യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ ചില എഎപി നേതാക്കൾ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചതും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി.



ഡൽഹിയുടെ വികസനം തന്നെയാണു കേജ്‍രിവാളിന്റെ പാർട്ടിയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട്. പക്ഷേ ആ വികസന നയത്തിൽ രാമരാജ്യവും രാജ്യസ്നേഹവും ദേശീയപതാകയുമൊക്കെ പുതിയ ചേരുവകളാക്കുകയാണ് എഎപി.

പഞ്ചാബിൽ ഈയിടെ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഎപി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതോടൊപ്പം ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൂറത്ത് കോർപറേഷനിൽ 27 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത് പാർട്ടി പ്രതീക്ഷയോടെയാണു കാണുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ ആദ്യമായാണ് എഎപി മത്സരിച്ചത്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എഎപിക്കു വളരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂറത്തിലെ വിജയം നൽകുന്ന സൂചനയെന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് എഎപി മുതിർന്നേക്കാം. ഇതിന്റെ ചില അടിയൊഴുക്കുകളാണ് ഡൽഹിയിലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ സംശയിക്കുന്നു. നയങ്ങളിലും നിലപാടുകളിലും ബിജെപിയെ കടത്തിവെട്ടുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് എഎപി നീങ്ങുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസും കേജ്‍രിവാളിനെതിരെ വിമർശനം കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



