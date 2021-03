കഴക്കൂട്ടത്ത് സസ്പെൻസ്: ശോഭ എത്തുമോ? മുരളീധരനും സാധ്യത; അവ്യക്തത തുടരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം ഒഴിച്ചിട്ടതിൽ ബിജെപി അണികൾക്കിടയിൽ ഉദ്വേഗം. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന കഴക്കൂട്ടത്ത് ബിജെപി ഇത്തവണ ആരെ മല്‍സര രംഗത്തിറക്കുമെന്നാണു ചർച്ച. ശോഭാ സുരേന്ദ്രനു വേണ്ടിയാണോ മണ്ഡലം ഒഴിച്ചിട്ടത് എന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും ചർച്ചകൾ ഉയരുന്നു.

കഴക്കൂട്ടവും കൊല്ലവും കരുനാഗപ്പള്ളിയുമാണ് ബിജെപി പട്ടികയിൽ ഇന്നലെ ഒഴിച്ചിട്ടത്. കൊല്ലത്തും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും സ്ഥാനാർഥിയെ തേടുകയാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചു കഴക്കൂട്ടം അങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ വി. മുരളീധരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു വന്ന കഴക്കൂട്ടം ബിജെപിക്കു ജയസാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലമാണ്.

2016ല്‍ കഴക്കൂട്ടത്ത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് കിട്ടിയത് 50,079 വോട്ട്. വി. മുരളീധരന് 42,732 വോട്ട് കിട്ടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന്റെ എം.എ. വാഹിദ് 38,662 വോട്ടില്‍ ഒതുങ്ങി. ഏഴായിരത്തില്‍പ്പരം വോട്ടിനാണ് കടകംപള്ളി ജയിച്ചത്. ഇത്തവണ ശബരിമല പ്രശ്നം മുന്‍നിര്‍ത്തി കടകംപള്ളിക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം. മുരളി വന്നില്ലെങ്കില്‍ സുരേന്ദ്രന്‍ എന്നതായിരുന്നു സൂചന. ഇനിയിപ്പോള്‍ മുരളീധരനെത്തന്നെ പാര്‍ട്ടി നിയോഗിക്കുമോയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.

കഴക്കൂട്ടത്ത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് കേന്ദ്രനേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു താൽപര്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ടു നീക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രൾഹാദ് ജോഷി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ വിളിച്ച് മത്സരത്തിനു തയാറെടുക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

മുതിർന്ന നേതാക്കളിലൊരാൾ തന്നെ വിളിച്ച് സ്ഥാനാർഥിയാകണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചതായി ശോഭ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോടു പറയുകയും ചെയ്തു. താൽക്കാലിക പട്ടികയിൽ ചാത്തന്നൂരിൽ ശോഭയുടെ പേര് നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അന്തിമ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. കെ.സുരേന്ദ്രൻ രാജിഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് പേര് ഒഴിവാക്കിച്ചതെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രനുമായി അടുത്തവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Sobha Surendran puts state leadership in the dock over denial of ticket