ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രം നോമിനറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് ഡൽഹി സർക്കാരിൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്ന ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 1991 ലെ ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശ നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ബിൽ തിങ്കളാഴ്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡിയാണ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഡൽഹി സർക്കാരിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ബിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡൽഹിക്ക് സമ്പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്ന വാദം മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേ‍ജ്‌രിവാളും പാർട്ടിയും ദേശീയ വേദികളിൽ സജീവമായി ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടുംവെട്ട്.

ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന 2018 ലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ മറികടന്നാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ ബില്ലുമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തതെന്ന വിമർശനം ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന ബിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേ‌ജ്‌രിവാൾ ആരോപിച്ചു.



നിയമസഭാ, കോർപറേഷൻ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിയെ ജനം തള്ളിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു കേജ്‌രിവാൾ ആരോപിച്ചു. ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശ ഭേദഗതി ബിൽ 2021 ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നും കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ബിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് പരമാധികാരം നൽകുന്നതും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതുമാണെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.



ഡൽഹി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന നിയമനിര്‍മാണങ്ങളിൽ ഈ ബിൽ അനുസരിച്ച് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ കൂടി അഭിപ്രായം കൂടി തേടേണ്ടി വരും. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പിൽ വരണമെങ്കിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഈ ബിൽ നിയമം ആകുന്നതോടെ നടപ്പിൽ വരുകയെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ബില്ലുകള്‍ 14 ദിവസം മുൻപേ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഗവർണർക്ക് ബില്ലിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിനോ രാഷ്ട്രപതിക്കോ കൈമാറാനുള്ള അധികാരവും ബിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.



കേന്ദ്രത്തിന്റെയോ രാഷട്രപതിയുടെയോ മറുപടി വൈകുന്ന പക്ഷം ബില്ലിൽ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം എടുക്കാനും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെ ബിൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു .ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശ നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമമാകുന്നതോടെ ഡൽഹി നിയമസഭയ്ക്ക് ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനുള്ള പൂർണ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് ആം ആദ്മി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെ മുന്നിൽ നിർത്തി കവർന്നെടുക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ തുറന്നടിച്ചു. തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഇത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളിൽ കൈകടത്തുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും സിസോദിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ ബിൽ അനാവശ്യമായ അധികാരങ്ങൾ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് പതിച്ചു നൽകുമെന്നും അനാവശ്യമായ കൈകടത്തലിലൂടെ ഡൽഹിയുടെ വികസനം മുരടിപ്പിക്കുമെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മരണം എന്നായിരുന്നു അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ഈ ബില്ലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



