കണ്ണൂർ∙ ഇരിക്കൂറിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം തീർക്കാൻ കെ.സി.ജോസഫും എം.എം.ഹസനും പങ്കെടുത്തു നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയം. സജീവ് ജോസഫിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളും നിലപാടെടുത്തു.

ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട നേതാക്കളോട്, മണ്ഡലത്തിലെ വികാരം ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കാനായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ മറുപടി. സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ, പി.ടി.മാത്യു, എം.പി.മുരളി, ഡോ.കെ.വി.ഫിലോമിന, എൻ.പി.ശ്രീധരൻ, മുഹമ്മദ് ബ്ലാത്തൂർ, സി.രഘുനാഥ്, പി.മാധവൻ, ജോഷി കണ്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളാണു ചർച്ചക്കെത്തിയത്.

കെ.സുധാകരൻ എംപി, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി, സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ എന്നിവരെക്കൂടി കണ്ടശേഷം ചർച്ച തുടരാമെന്നു ഹസനും കെ.സി.ജോസഫും നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ എ ഗ്രൂപ്പിനു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എന്ന വാഗ്ദാനം ചർച്ചയിലുയർന്നു. എന്നാൽ കെ.സുധാകരൻ പക്ഷത്തിന്റെ ക്വാട്ടയിലുള്ള ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വിട്ടുനൽകാൻ സുധാകരൻ തയാറല്ല. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റാകാനില്ലെന്നു സോണി സെബാസ്റ്റ്യനും വ്യക്തമാക്കി. വൈകിട്ട് ഇരിക്കൂറിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത സമാന്തര കൺവൻഷനുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ എ ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.

