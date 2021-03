അന്ന് അച്ഛൻ, ഇന്ന് മുരളീധരൻ; നേമവും കെ. കരുണാകരന്റെ ‘കുടുക്കുകളും’

തിരുവനന്തപുരം∙കുരുക്കുകളേക്കാൾ ‘കുടുക്കു’കളോടായിരുന്നു കെ.കരുണാകരന് എന്നും ഇഷ്ടം. രാഷ്ട്രീയക്കുരുക്കുകളല്ല, ഖദർ ജുബ്ബയിലെ ‘ഊരാകുടുക്കു’കളെക്കുറിച്ചാണ്. ഖദർ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ലീഡർക്ക് ഏറെ പ്രിയം. ഖദർ ജുബ്ബയിൽ വെള്ളക്കുടുക്കുകൾതന്നെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കുടുക്കിനു പകരം ബട്ടൺ വച്ചാൽ ആ നെറ്റി ചുളിയും. 1982ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം മണ്ഡലത്തിൽ കരുണാകരൻ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഖദർ ജുബ്ബ തുന്നാൻ ഏൽപിച്ചത് തൃശൂരിലെ കുഞ്ഞിപ്പാവുവിന്റെ പക്കലായിരുന്നു. കുഞ്ഞിപ്പാവു തയ്ക്കുന്ന ജുബ്ബയിൽ വെള്ളക്കുടുക്കിട്ടാൽ അതൊരു ‘കുടുക്കാണെന്നു’ ലീഡർ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

എ.എ.റഹീം, എം.എം.ജേക്കബ്, എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവരുമായി ചർച്ചയില്‍ കെ.കരുണാകരൻ (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

കുഞ്ഞിപ്പാവു തയ്ക്കുന്ന ബനിയനും ജുബ്ബയുമാണ് കരുണാകരൻ എപ്പോഴും ധരിക്കുക. തലസ്ഥാനത്തെ പല തയ്യൽക്കാരും ബനിയനും ജുബ്ബയും പലതവണ തയ്ച്ചിട്ടും ലീഡർക്ക് ‘അത്ര പിടിച്ചില്ല’. 82ൽ നേമത്തിനു പുറമേ, മാളയിലും ഒരേ സമയം കരുണാകരൻ മത്സരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ലീഡർക്കു വേണ്ടി കൂടുതൽ ജുബ്ബകൾ തയ്ക്കാൻ കുഞ്ഞിപ്പാവുവിനെ സമീപിച്ചു. ജുബ്ബകൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തയ്ച്ചു നൽകി കുഞ്ഞിപ്പാവു വാക്കു പാലിച്ചു.



നേമം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച കരുണാകരൻ നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയതും ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു. 39 വർഷത്തിനു ശേഷം ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ ലീഡറുടെ മകൻ കെ.മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതും കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ കൗതുകം. മുരളീധരൻ നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകുന്നതും മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്നെ. 82ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോ–ഓപറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റീസ് ഡപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാർ പി.എൽ.അനന്തൻ മുൻപാകെയാണ് കരുണാകരൻ പത്രിക നൽകിയത്. പ്രവർത്തകരുടെ വൻ അകമ്പടിയോടെ പത്രികാ സമർപ്പണം ലീഡർ ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്തു.



കരുണാകരൻ നേമത്തേക്കു വന്നതെങ്ങനെ?



മാളയിലെ അഞ്ചാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കമായിരുന്നു അന്നു കരുണാകരന്റേത്. എതിരാളി സിപിഐയിലെ ഇ.ഗോപാലകൃഷ്ണ മേനോൻ. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതിനൊപ്പം കെ.കരുണാകരനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി എങ്ങനെയും വീഴ്ത്തുക എന്നതായിരുന്നു അന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആദ്യ നായനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ പതനത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ എന്നതുൾപ്പെടെ പല രാഷ്ട്രീയ വൈരവും സിപിഎമ്മിന് കരുണാകരനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാളയിൽ മാത്രം മത്സരിക്കാൻ കരുണാകരൻ തയാറെടുത്തപ്പോൾ ‘റിസ്ക്’ എടുക്കരുതെന്ന് പലരും ലീഡറോട് ഉപദേശിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി രണ്ടു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു മത്സരിച്ച ചരിത്രവും അടുപ്പക്കാർ കരുണാകരനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. അതാണു മാളയ്ക്കു പുറമേ, നേമത്തും മത്സരിക്കാൻ ലീഡറെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.



‘ലീഡർക്കായി ഞാൻ വഴി മാറുന്നു..’



തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി മലയിൻകീഴിൽ നടന്ന നേമം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക യോഗത്തിൽ കെ.കരുണാകരൻ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ‘നേമത്തും മാളയിലും ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുറേക്കൂടി സുരക്ഷിതമായ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്നു ഘടകകക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചാണിത്. ഈ തീരുമാനത്തിനു കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരവും വേണം...’– ഇതായിരുന്നു കരുണാകരന്റെ വാക്കുകൾ. ഇതു കേട്ടപാടെ നേമത്തെ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഇ.രമേശൻ നായർ, വേദിയിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ‘ലീഡർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ വഴിമാറുന്നു’ എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് നേമം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.

നേമത്തിനു പുറമേ മാളയിലും മത്സരിച്ച കരുണാകരൻ രണ്ടിടത്തും മിന്നും വിജയം നേടി. കരുണാകരൻ, ജൂണിൽ നേമം സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു, മാള നിലനിർത്തി. ഇതേ തുടർന്ന് നേമത്തു നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇ.രമേശൻ നായരും, സിപിഎമ്മിലെ വി.ജെ.തങ്കപ്പനുമാണ് മത്സരിച്ചത്. ഫലം വന്നപ്പോൾ രമേശൻ നായർ 7277 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിയായിരുന്നു അത്.



രണ്ടു ‘കരുണാകരന്മാർ’

1982 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 7 സ്ഥാനാർഥികളാണ് നേമം മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കെ. കരുണാകരന് അപരനായി ‘സി. കരുണാകരനുമുണ്ടായിരുന്നു’. അന്ധനായ കെ.രവീന്ദ്രൻ നായരും അന്നു മത്സരിച്ചു. സിപിഎമ്മിലെ പി.ഫക്കീർഖാനായിരുന്നു കെ.കരുണാകരന്റെ മുഖ്യ എതിരാളി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി പൂന്തുറ സോമനും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3348 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കെ.കരുണാകരൻ വിജയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ.കരുണാകരന്റെ അപരൻ 283 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. മാളയിൽ 3410 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കരുണാകരൻ ജയിച്ചത്.

