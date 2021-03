കൊറിയൻ നയം രൂപീകരിക്കാൻ ബൈഡന്‍; ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് കിമ്മിന്റെ സഹോദരി

സോൾ ∙ തന്റെ കൊറിയൻ നയം രൂപീകരിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉത്തര കൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സഹോദരി. യുഎസും ദക്ഷിണ കൊറിയയും നടത്തുന്ന സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തെ വിമർശിച്ച കിം യോ ജോങ്, ‘ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കരുത്’ എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണു യുഎസിനു നൽകിയത്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സോളിൽ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്താൻ ഒരു ദിവസം ശേഷിക്കെയാണ് കിം യോ ജോങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം. ഉത്തര കൊറിയയുമായി നയതന്ത്രതലത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ആഴ്ചകളായി യുഎസ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പ്യോങ്യാങ് ഇതുവരെ ബൈഡനെ പ്രസിഡന്റായി ‘അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല’.

ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആണവ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികളെച്ചൊല്ലിയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കൊമ്പുകോർക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പത്രമായ റോഡോങ് സിൻമം ആണ് കിം യോ ജോങ്ങിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത നാലു വർഷം സമാധാനത്തോടെ യുഎസിന് ഭരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ ചുവടിൽത്തന്നെ ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമാകാതിരിക്കുക എന്നാണ് കിമ്മിന്റെ സഹോദരിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

English Summary: North Korea: Kim Jong-un's sister warns US not to 'cause a stink'