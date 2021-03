എല്ലാ ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യവത്കരിക്കില്ല: ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തിൽ ധനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ എല്ലാ ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യവത്കരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. സ്വകാര്യവത്കരണം നടക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനെതിരെ 9 യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തിനിടെയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.

ഏതു ബാങ്കാണോ സ്വകാര്യവത്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലെ ജീവനക്കാരുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ ബാങ്ക് അവധിക്കുപിന്നാലെ തിങ്കളും ചൊവ്വയും ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിയതിലൂടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു. 10 ലക്ഷത്തിലധികം ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary: Not All Banks Will Be Privatised: Finance Minister Amid Employees' Strike