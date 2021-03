മുല്ലപ്പെരിയാർ വിവരങ്ങൾ മേൽനോട്ടസമിതിക്ക് നൽകണം: സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലസംഭരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് നൽകാൻ തമിഴ്നാടിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശം. അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. റൂൾ കർവ് വിവരങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം മേൽനോട്ടസമിതിക്ക് കൈമാറണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

റൂള്‍ കര്‍വ്, ഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റേഷന്‍ എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ നാലാഴ്ചക്കകം മേല്‍നോട്ട സമിതി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയതിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കോടതിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാനും മേല്‍നോട്ട സമിതിയോട് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ 22 ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

