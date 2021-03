പന്തളം∙ കള്ളനോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവതിയും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ. തഴവ തെക്കുംമുറി കിഴക്ക് ശാന്താ ഭവനിൽ ശാന്തമ്മയുടെ മകൾ ദീപ്തി, സുഹൃത്ത് താഹ നിയാസ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഇന്നലെ രാത്രി 7 ഓടെയാണ് സംഭവം. പൂഴിക്കാട് സ്കൂൾ ജംക്ഷന് സമീപമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇവർ കള്ളനോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിച്ചത്. കടയുടമയ്ക്ക് സംശയം തോന്നിയതോടെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ദീപ്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രിന്റർ ഉൾപ്പടെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പന്തളം പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു



English Summary: Two held with fake currency in Pathanamthitta