ആഗ്ര∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആഗ്രയില്‍ മൂന്നു സഹോദരന്മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് പേര്‍ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില്‍ വീണു മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ഫത്തേഹാബാദിലെ പ്രതാപുരയിലാണു സംഭവം. കളിക്കുന്നതിനിടെ പത്തുവയസുകാരനായ അനുരാഗ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സോനു (25), രാം കില്ലാഡി (16), ഹരിമോഹന്‍ (16), അവിനാഷ് (12) എന്നിവരും ടാങ്കില്‍ മുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികള്‍ ഓടിയെത്തി ഇവരെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരിമോഹന്‍, അവിനാഷ്, അനുരാഗ് എന്നിവര്‍ സഹോദരങ്ങളാണ്.



സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Five Drown In Septic Tank In Agra, 4 Were Trying to Save 10-Year-Old Boy