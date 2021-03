ന്യൂഡൽഹി∙ കേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസാന സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തിറക്കി. ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് ജനവിധി തേടും. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ബിറ്റി സുധീർ, കൊല്ലം എം.സുനിൽ, മാനന്തവാടി പള്ളിയറ മുകുന്ദൻ എന്നിവരായിരിക്കും മൽസരിക്കുന്നത്. മറ്റു സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: BJP releases last list of candidates in Kerala