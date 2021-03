മേഗനും ഹാരിക്കും സഹായം നൽകാൻ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്; 110 ഡോളർ കിട്ടി, പേജ് പൂട്ടിച്ചു

ലൊസാഞ്ചലസ് / ലണ്ടൻ ‌∙ യുഎസ് ടിവി അവതാരക ഒാപ്ര വിൻഫ്രയുമായി മേഗൻ–ഹാരി ദമ്പതികൾ നടത്തിയ അഭിമുഖം വാർത്തയായതിനു പിന്നാലെ ദമ്പതികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങും. ഗോഫണ്ട്മി ഫോറത്തിൽ തുടങ്ങിയ പേജിലായിരുന്നു ധനസമാഹരണ ആഹ്വാനം. ദമ്പതികൾക്ക് കലിഫോർണിയയിലുള്ള വീട് നിലനിർത്തുന്നതിനായി 14.6 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ സമാഹരിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് അനസ്താസ്യ ഹാൻസൺ എന്ന സ്ത്രീയാണ് ക്യാംപെയ്ൻ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ 110 യുഎസ് ഡോളർ മാത്രമേ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളു. ഇതോടെ പേജ് നീക്കം ചെയ്തു.

രാജകുടുംബത്തിലെ ചിലരിൽനിന്നു വിവേചനം നേരിട്ടുവെന്നും 2020 മാർച്ചിൽ രാജകുടുംബ ചുമതലകൾ ഒഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം തനിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ റദ്ദാക്കിയെന്നും ഹാരി വെളിപ്പെടുത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് അനസ്താസ്യ പറയുന്നു. ‘അതൊരു തമാശയായിരുന്നില്ല, കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളോടും തോന്നുന്ന വികാരം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവരോടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം വേണ്ടിവന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്നും ചെയ്യുക.’ – അനസ്താസ്യ പറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ സജീവമായ 20 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മേഗൻ– ഹാരി ആരാധകർ 5 യുഎസ് ഡോളർ വീതം സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 10 മില്യൻ ഡോളർ എങ്കിലും സമാഹരിക്കാനാകുമായിരുന്നുവെന്നും അനസ്ത്യാസ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആകെ മൂന്നു പേർ മാത്രമാണ് അനസ്താസ്യയുടെ പേജിൽ സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി എത്തിയത്. 5 യുഎസ് ഡോളർ അനസ്ത്യാസ്യ തന്നെ സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തു.

എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ പൗത്രനായ ഹാരിയുടെ ഭാര്യ മേഗന്‍ മാര്‍ക്കിളിനു ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബത്തിൽ നേരിട്ട വർണവിവേചനം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഹാരിയുമായുള്ള വിവാഹശേഷം ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം കഠിനമായിരുന്നുവെന്നും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുവെന്നും മേഗൻ ഓപ്ര വിൻഫ്രിയുമായുള്ള ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോൾ, ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് കറുത്തതാകുമോ എന്നു രാജകുടുംബത്തിലെ ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നെന്നും ഇരുവരും വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, രാജകുടുംബത്തിലെ ആരാണു വംശീയപരാമർശം നടത്തിയതെന്നു വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇരുവരും വിസമ്മതിച്ചു. അമേരിക്കൻ നടിയായിരുന്ന മേഗന്റെ അമ്മ ആഫ്രിക്കൻ വംശജയാണ്.

ബ്രിട്ടിഷ് കിരീടാവകാശ സ്ഥാനത്ത് ആറാമതായിരുന്ന ഹാരി, കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു രാജകുടുംബ ചുമതലകൾ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഹാരിയും മേഗനും ഇപ്പോൾ കലിഫോർണിയയിലാണ് താമസം.

