ഇത്തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ?, നേമത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ത്?; ഉള്ളുതുറന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ യുഡിഎഫിൽ ഇത്തരം ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്നാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തന്നെ പറയുന്നത്. ഹൈക്കമാൻഡ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഒരുഘട്ടത്തിലും ഒരു തർക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല, ഇടതുസർക്കാർ കിറ്റു കൊടുത്താലും വസ്തുത അറിഞ്ഞേ ജനം വോട്ടു ചെയ്യൂ. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യമായ പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത്. അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ തീരുമാനവും തന്റേതായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എഐസിസി മുതൽ പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ വരെ സർവേയും അന്വേഷണവും നടത്തിയിട്ടും സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ചതോടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ, പരിഹാരം തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും ഉമ്മൻചാണ്ടി നൽകി. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണച്ചൂടിലേക്കു കടന്ന പുതുപ്പള്ളിയുടെ സ്വന്തം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മനോരമ ഓൺലൈനോടു മനസു തുറക്കുന്നു.

∙ എൽഡിഎഫിനു സാധ്യത എന്ന സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥാനാർഥി നിർണയം എത്രത്തോളം ശ്രമകരമായിരുന്നു?

ഇപ്രാവശ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എഐസിസി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർ, പുതുമുഖങ്ങൾ, വനിതകൾ എന്നിവർക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു അത്. അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞകാല സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. 25നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് പകുതിയിലേറെ സ്ഥാനാർഥികളും. അതു തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്ഥാനം നൽകാൻ സാധിച്ചു.

∙ യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിജയ പ്രതീക്ഷയുടെ അടിത്തറ എന്താണ്?

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം. ജനം എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഇടതു മുന്നണിയുടെ പ്രചാരണം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണ്? അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഗുണകരമായ ഒന്നല്ല. ഇടതു മുന്നണി വളരെയേറെ അവകാശ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവകാശവാദവും വസ്തുതകളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അവർ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന കിറ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, ഓണക്കിറ്റു കൊടുക്കാൻ മടിച്ചവരാണ് ഇവർ. അതു കൊടുക്കാത്തവരാണ് ഇവർ. വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു അതിനു കാരണം പറഞ്ഞത്.

മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഓണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകരുത് എന്നതിനാലാണ് യുഡിഎഫിന്റെ കാലത്ത് ഓണക്കിറ്റ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവർ ഓണക്കിറ്റ് ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിഷേധിച്ചവരാണ്. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഭയമായതിനാലാണ് കിറ്റുമായി ചെല്ലുന്നത്. കേരളത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം സൗജന്യ അരി കൊടുത്തവരാണ് യുഡിഎഫ്. 2011ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കിയ മുഖ്യ പദ്ധതി ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ അരി എന്നതായിരുന്നു. ഇവർ വന്നു ചെയ്തത് എന്താണെന്നു വച്ചാൽ ഒരു കിലോ അരിക്ക് രണ്ടു രൂപ വച്ച് വാങ്ങി. ഒരു കിലോയ്ക്ക് രണ്ടു രൂപ വിലയിട്ടു. യുഡിഎഫിന് ബദലായി ഇവർ ചെയ്തതാണ് അത്. ജനത്തിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം.

∙ പതിവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നിരവധി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട തിരിച്ചടികളാണോ കാരണം?

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടി എന്നതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ല. എൽഡിഎഫിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ട്. അത് എന്നും ഉള്ള മേൽക്കൈയാണ്. കേരളത്തിലെ മൂന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും മൂന്നു പാറ്റേണാണ്. പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു പാറ്റേണുണ്ട്. അത് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് വളരെ അനുകൂലമാണ്. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് രാഷ്ട്രീയമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലമാണ് അതിനെ നയിക്കുന്നത്.

അതേസമയം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നാൽ അത് സ്ഥാനാർഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്. യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സ്ഥാനാർഥികൾ നന്നാകണം. റിബലുകൾ മോശമാകണം. ഇതു രണ്ടും കൂടി വന്നാലേ അതിൽ യുഡിഎഫിന് നേട്ടമുള്ളൂ. 2015ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് ഒരു വലിയ പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരു സൂചനയായി അതിനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, കൂടുതൽ താൽപര്യം കാട്ടണം എന്ന സന്ദേശമായി അതെടുത്തു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

∙ സീറ്റിന്റെ പേരിലും ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലും ഇതിനകം പല പ്രമുഖർ പാർട്ടി വിടുകയോ വിമതസ്വരം ഉയർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം?

കുറെ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വീഴ്ചകൾ കഴിയുന്നത്ര പരിഹരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മാർഥമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.

∙ ലതിക സുഭാഷിന്റെ പ്രതികരണ രീതിയോട് ഹൈക്കമാൻഡ് ഉൾപ്പടെ പലരും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലതികയോട് ചെയ്തത് ശരിയായോ എന്ന ചോദ്യം മറുവശത്തുണ്ട്?

ലതിക സുഭാഷ് സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ള പ്രവർത്തകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയാണ്. അവർക്കു കിട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെടുത്ത നിലപാടാണ് അവരെ സഹായിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിനു പോലും സാധിക്കാതെ വന്നത്. അവർ ഒരു സീറ്റ് പിടിച്ചു. അത് കിട്ടണമെന്നു വാശിപിടിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂരിൽ ജോസഫുമായി വീതംവയ്ക്കുന്നതിനു ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ വച്ചതിൽ ജോസഫിന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു സീറ്റായി അതു വന്നു. ഏറ്റുമാനൂരല്ലാതെ താനില്ല എന്നൊരു നിലപാടെടുത്തു. ഏറ്റുമാനൂർ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനു കൊടുത്ത ശേഷം അവരിൽ നിന്നതു തിരിച്ചു വാങ്ങി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.

എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായി ഇവർ മറ്റൊരു സീറ്റിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് 12 ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നു വന്ന ശേഷമാണ്. അവരോടു പറഞ്ഞു, ലതിക സമയം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ, ഇതെന്താണ് നേരത്തെ പറയാതിരുന്നത് എന്ന്. അവരു പറഞ്ഞത് വൈപ്പിൻ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാമെന്ന്. അത് വേറൊരു ജില്ലയാണ്, എന്നാലും നോക്കാമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ആ അർഹത വച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടാക്കി.

അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കെഎസ്‍യു പ്രസിഡന്റിനു കൊടുത്തില്ലേ, പിന്നെന്തുകൊണ്ട് എനിക്കു തന്നില്ല എന്ന്. കെഎസ്‍യു പ്രസിഡന്റ് ഒരു സീറ്റു ചോദിച്ചു, അതു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു വന്നപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചോയ്സ് കെഎസ്‍യു പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ആ ചോയ്‍സ് വച്ചാണ് ഇത് അനുവദിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം ലതിക ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഈ സമരരീതിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു യോജിപ്പുമില്ല, പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു.

∙ നേമത്തേക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചർച്ച ഉയർന്നു വന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്നാണു കരുതുന്നത്? ഇത് ചിലരുടെ ചരടുവലിയായിരുന്നു എന്ന ആരോപണമുണ്ട്.

മറ്റൊരു നേതാവിന്റെയും സമ്മർദമോ പ്രേരണയോ നിർദേശമോ നേമം വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതെല്ലാം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്.

∙ നേമത്ത് കെ.മുരളീധരനെപ്പോലെ കരുത്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്നതിലൂടെ ബിജെപി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനു ശത്രു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണോ?

ഇന്ത്യയിൽ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിനു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബിജെപിയോട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒത്തുതീർപ്പില്ലാതെ പൊരുതിയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇപ്പോൾ വലിയ വാചകമടിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ? അവർ 1977ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ചു മൽസരിച്ചവരാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നെ എന്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ? അവരന്ന് ഇന്ദിര ഗാന്ധിയെ തോൽപിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയതാണ്.

1989 ൽ അവരും ബിജെപിയും കൂടിയാണ് വി.പി.സിങ്ങിനെ ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടുന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വളർച്ച. 1984 ൽ രണ്ട് എംപിമാരാണ് അവർക്ക് പാർലമെന്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ പാർട്ടിയെ വളർത്തിയതിന്റെ തുടക്കം 89 ൽ വി.പി.സിങ്ങും ഇവരും കൂടി പിന്താങ്ങി സർക്കാരുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചത് ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ബിജെപിയുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുകയും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഒരുമിച്ചു മൽസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നും അവസരവാദപരമായ നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് എന്നും ബിജെപിക്കെതിരായാണ് പൊരുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്നും പൊരുതും, ഇനിയും പൊരുതും. കെ. മുരളീധരൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള നേതാക്കൾ നേമത്ത് മൽസരിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

∙ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം അറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പുതുപ്പള്ളിയാത്ര? ഇത് മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ തിരക്കഥയായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നവരുണ്ട്?

പറഞ്ഞല്ലോ, നേമത്ത് മൽസരിക്കുക എന്നതിൽ ഒരു ബാഹ്യ സമ്മർദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോൾ ആ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ലെന്നു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പുതുപ്പള്ളി എനിക്ക് അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഞാനും പുതുപ്പള്ളിയും രണ്ടായി കാണാനാവില്ല. ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വികാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഞാൻ പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ആരുടെയും പ്രേരണയോ നിർദേശമോ അനുസരിച്ചല്ല. അതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കു തന്നെയാണ്.

∙ യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി? എന്തു മാനദണ്ഡത്തിലായിരിക്കും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുക.

യുഡിഎഫിന്റെ, കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്റേതാണ്. ഹൈക്കമാൻഡ് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കും. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കമോ ഒരു പ്രശ്നമോ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

