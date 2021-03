മലബാറിലെ നാലു ജില്ലകളിൽ ബിഡിജെഎസിനു സീറ്റില്ല; വിമർശനവുമായി നേതാക്കൾ

കോഴിക്കോട് ∙ മലബാറിലെ നാലു ജില്ലകളിൽ ബിഡിജെഎസിനു മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വം അമർഷത്തിൽ‍. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ എൻഡിഎയുടെ ഘടകകക്ഷിയായ ബിഡിജെഎസിനു സീറ്റു നൽകിയിട്ടില്ല. മലപ്പുറത്ത് തവനൂരിലും പൊന്നാനിയിലുമാണ് സീറ്റു നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ബിഡിജെഎസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ‍ ഇതിനെതിരെ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ജില്ലയിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുൻകൈയെടുത്തില്ലെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

കഴിഞ്ഞതവണ ജില്ലയിൽ മത്സരിച്ച കോഴിക്കോട് സൗത്ത്, പേരാമ്പ്ര, എന്നീ മണ്ഡലങ്ങൾക്കുപുറമെ വടകരയോ തിരുവമ്പാടിയോ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ജില്ലാനേതൃത്വം ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ ജില്ലാ നേതാവ് മത്സരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ഒരു സീറ്റുപോലും നൽകാതിരുന്നതോടെയാണ് വിമർശനമുയർന്നത്.

അതേസമയം, വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ എൻഡിഎ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രധാനചുമതലകളിൽ ബിഡിജെഎസ് നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ എസ്എൻഡിപി യൂണിയനുമായി സഹകരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിലപാടിലാണ് ജില്ലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളും.

