ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 12ന് നടക്കും. വയലാർ രവി, അബ്ദുൽ വഹാബ്, കെ.കെ.രാഗേഷ് എന്നിവരുടെ കാലാവധി അടുത്തമാസം തീരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.

English Summary: Rajya sabha Election for three seats in Kerala on April 12th