രാജസ്ഥാനിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 17ന്; ഫലപ്രഖ്യാപനം മേയ് രണ്ടിന്

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനുള്ള നാലു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്നിലേക്കു മാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പു തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ. രാജസമന്ധ്, ചുരു ജില്ലയിലെ സുജൻഗഡ്, ഭിൽവാഡ ജില്ലയിലെ സഹാറ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 17നു നടക്കും. മേയ് രണ്ടിനാണു ഫലപ്രഖ്യാപനം. ഉദയ്പുർ ജില്ലയിലെ വല്ലഭ്നഗർ സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു തീയതിയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത്.



നാലു സീറ്റുകളും എംഎൽഎമാരുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്നവയാണ്. ഇതിൽ രാജസമന്ധ് ഒഴികെയുള്ളവയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ എംഎൽഎമാരായിരുന്നു. കോവി‍ഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഓൺലൈനായും നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു ചീഫ് ഇല്കടറൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. 80 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, ക്വാറന്റീനിൽ ഉള്ളവർ, 40 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ എന്നിവർക്കു തപാൽ വോട്ടിനും സംവിധാനമുണ്ടാകും.

