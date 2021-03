രഹസ്യമല്ല, പരസ്യം; കോലീബി സഖ്യം തുറന്നു സമ്മതിച്ച് എം.ടി രമേശ്

കോഴിക്കോട്∙ കോലീബി സഖ്യം തുറന്നു സമ്മതിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശ്. രഹസ്യമായ സഖ്യമല്ലത്. പരസ്യമായി മല്‍സരിച്ചതാണ്. വടകരയിലും ബേപ്പൂരിലും പരാജയപ്പെട്ട മോഡലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്–ലീഗ്–ബിജെപി എന്ന കോലീബി. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ ഇതിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോലീബി സഖ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ഒ. രാജഗോപാലും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയായിരുന്നു പല പ്രാദേശിക സഖ്യങ്ങളെന്നും വടക്കൻ കേരളത്തിലായിരുന്നു കൂടുതലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോലീബി സഖ്യം മൂലം ബിജെപിക്ക് വോട്ടു വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പാലം, മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗുണമുണ്ടായിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

