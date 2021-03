സുധാകരനില്ല, ധർമടത്ത് നാടകീയ നീക്കം; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപ് പത്രിക നൽകി രഘുനാഥ്

കണ്ണൂർ∙ ധർമടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിടാൻ കെ.സുധാകരൻ ഇല്ല. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സി.രഘുനാഥിനെ പകരം സ്ഥാനാർഥിയായി കണ്ണൂർ ഡിസിസി ശുപാർശ ചെയ്തു. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ രഘുനാഥ് പത്രിക സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ധർമടം എഴുതിത്തള്ളേണ്ട മണ്ഡലമല്ല. ധർമടത്ത് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും രഘുനാഥ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. അവസാന നിമിഷം വരെ സുധാകരൻ മൽസരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക നേതൃത്വങ്ങളുടെ സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നു.

മല്‍സരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണൂരിലെ യുഡിഎഫിന്റെ ജയത്തെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ വാദം. എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ രഘുനാഥിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Kozhikode DCC General Secretary C Raghunath will be contested from Dharmadom Constituency