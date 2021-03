ബിജെപിയുടെ പതനം ഉറപ്പാക്കാൻ സിപിഎമ്മിന്റെ വോട്ട് തേടി മമത; തള്ളി സിപിഎം

കൊൽക്കത്ത∙ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സിപിഎം പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ബിജെപിക്കെതിരെ ‘നോ വോട്ട്’ ക്യാംപെയിനുമായി മുന്നോട്ടു വന്ന ഇടതു മുന്നണി പ്രവർത്തകരെ മമത അനുമോദിച്ചു. ഇടതു മുന്നണി ഒരു തരത്തിലും ബംഗാളിൽ അധികാരത്തിൽ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ട് പാഴാക്കരുതെന്നും തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് നൽകി ബിജെപിയുടെ പതനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മമത പറയുന്നു.

നിരവധി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബിജെപിക്കെതിരെ ഇടതു മുന്നണിയുടെ സഹായം തേടി രംഗത്തെത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മമത ബാനർജിയും ഇടതു പാർട്ടികളുടെ സഹായം തേടി രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ സിപിഎം നയിക്കുന്ന ഇടതു മുന്നണി മമതയുടെ അഭ്യർഥന തള്ളി. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

മൂന്നാം വട്ടവും ഭരണത്തിലേറുന്നതു സ്വപ്നം കാണുന്ന ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ബംഗാളിൽ നേരിടുന്നത്. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് നിരവധി നേതാക്കള്‍ ബിജെപിയിലേക്ക് ഒഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ബിജെപിക്കായി വൻ പ്രചാരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബങ്കുരയില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ ബിജെപിയോട് പകരം വീട്ടാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ പതനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മമത പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. നന്ദിഗ്രാം മേഖലയിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കരുത്തനായിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരി പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷം ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനാൽ മമതയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയാക്കുമെന്ന് ബിജെപി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ താൻ പൂർണ സജ്‍ജയാണെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

