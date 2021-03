ലക്നൗ ∙ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർപഴ്‌സണും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഭാര്യയുമായ നിത അംബാനിയെ വിസിറ്റിങ് പ്രഫസറായി നിയമിച്ചെന്ന വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല. ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലോ സെന്ററിലോ വിസിറ്റിങ് പ്രഫസറായി നിത അംബാനിയെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല (ബിഎച്ച്‍യു) ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.

വനിത വികസന പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ ‘വിസിറ്റിങ് പ്രഫസറായി’ നിയമിക്കാനായി നിതയ്ക്കു ക്ഷണം അയച്ചതായി മുതിർന്ന ഫാക്കൽറ്റി അംഗവും സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഡീനുമായ കെ.കെ.മിശ്രയാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. തുടർന്നു, നിതയുടെ നിയമനത്തെ എതിർത്തു വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. വിസിറ്റിങ് പ്രഫസറെ നിയമിക്കുന്നതിന് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നു ബിഎച്ച്‌യു പ്രസ്താവനയിറക്കി. അത്തരം നിർദേശം കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



‘നിത അംബാനി എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാകുന്നത്? മുകേഷ് അംബാനിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതു മാത്രമോ? ഹിമ ദാസിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വനിതാ അത്‌ലീറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയ വനിതാ സംരംഭകയെയോ ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതല്ലാത്തതിനാലാണു പ്രതിഷേധിച്ചത്’– ബിഎച്ച്‌യു നിയമ വിദ്യാർഥിയും മുൻ എബിവിപി പ്രവർത്തകനുമായ ശുഭം തിവാരി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാജമാണെന്നും നിതയ്ക്കു ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു.



English Summary: No decision taken on Nita Ambani’s appointment: BHU