രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം; 24 മണിക്കൂറില്‍ 40,000 കേസുകള്‍, 154 മരണം

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 40,000 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 29-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒറ്റദിവസം ഇത്രയേറെ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,15,14,331 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 154 പേര്‍ രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,59,370 ആയി.



മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, കേരളം, കര്‍ണാടകം, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Nearly 40,000 Fresh COVID-19 Cases In India In New High This Year