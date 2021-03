വാളയാർ കേസ്: തുടരന്വേഷണം സിബിഐ എത്രയും വേഗം ഏറ്റെടുക്കണം; ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ വാളയാർ കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണം സിബിഐ എത്രയും വേഗം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സിബിഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് എസ്പിക്കാണു നിർദേശം. ഇനിയും വൈകിയാൽ അന്വേഷണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നു കോടതി പറ‍ഞ്ഞു. സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്താലുടൻ കേസിന്റെ ഫയലും രേഖകളും കൈമാറണമെന്നു പൊലീസിനും നിർദേശം നൽകി. രണ്ടു കുട്ടികളുടെയും മരണത്തിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുണിന്റെ ഉത്തരവ്.

English Summary: High Court ordered CBI to take re enquiry of Walayar sisters death as early as possible