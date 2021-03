കണ്ണൂർ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍എസ്എസിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. ആർഎസ്എസ് സഹായം കൊണ്ടേ ജയിക്കൂവെങ്കില്‍ ആ വോട്ടും സീറ്റും എല്‍ഡിഎഫിന് വേണ്ട. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഭരണത്തുടര്‍ച്ച വേണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേമത്ത് നിര്‍ത്തിയ ശക്തന്‍ അത്ര ശക്തനല്ലെന്നും ശക്തനെകൊണ്ടുവന്നത് ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala Assembly Elections 2021 - No help needed from RSS says Kodiyeri Balakrishnan