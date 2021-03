ഇരിക്കൂറിൽ അനുനയ നീക്കങ്ങൾ; ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ

കണ്ണൂർ∙ ഇരിക്കൂറിനെച്ചൊല്ലി ഇടഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന എ ഗ്രൂപ്പിനെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി ഇന്ന് കണ്ണൂരില്‍. സോണി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ അടക്കമുള്ള എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ചര്‍ച്ച നടത്തും. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ജില്ലയിലെ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വം.

വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ക്ക് തയാറാകുമെങ്കിലും മണ്ഡലം കൈവിട്ടുപോയതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കണ്ണൂരിലെ എ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വം ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കു മുൻപിൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കും. പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വികാരം ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിക്കാനും നേതൃത്വത്തെ നിര്‍ബന്ധിക്കും. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരിക്കൂര്‍ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉപാധിയും ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും. ഇരിക്കൂറില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്ത കെ.സുധാകരനും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

സമവായത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പദവി സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ഡിസിസി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ സുധാകരനും ഉറച്ച് നില്‍ക്കുന്നു. കലഹങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ കളം നിറയാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി സജീവ് ജോസഫ്.

English Summary: Oommen Chandy to meet congress I group leaders to slove crisis in Irikkur